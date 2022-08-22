"Эльче" и "Альмерия" сыграли вничью в матче Ла Лиги
Фото: твиттер "Альмерии"/Автор неизвестен
В матче 2-го тура чемпионата Испании "Эльче" и "Альмерия" сыграли вничью со счетом 1:1.
В середине первого тайма счет открыл Умар Садик, но вскоре равновесие восстановил Алекс Кольядо.
"Эльче" – "Альмерия" - 1:1 (1:1)
Голы: Садик, 23 - 0:1, Кольядо, 30 - 1:1
"Эльче": Бадия, Лирола, Бигас, Роко, Мохика, Кольядо (Хосан, 86), Маскарель, Гумбау (Кина, 78), Рохер Марти (Милья, 79), Понсе (Бойе, 68), Моренте (Пасторе, 86).
"Альмерия": Фернандо, Эли, Бабич, Кайки, Акьеме, Пучмаль (Чуми, 81), Эгуарас, Робертоне (Баптистао, 74), Саму Кошта, Садик (Диего Соуза, 81), Рамазани (Портильо, 87).
Удаление: Сентельес (32).
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