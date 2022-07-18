Эль-Шаарави может перейти в "Аталанту"

Фото: твиттер Стефана Эль-Шаарави/Автор неизвестен

"Аталанта" проявляет интерес к нападающему "Ромы" Стефану Эль-Шаарави, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, бергамский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Римляне могут продать игрока, если получат интересное предложение.

29-летний Эль-Шаарави в прошлом сезоне провел за "Рому" 36 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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