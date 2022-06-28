Эль-Шаарави близок к смене клуба

Фото: инстаграм Стефана Эль-Шаарави/Автор неизвестен

Нападающий "Ромы" и сборной Италии Стефан Эль-Шаарави может сменить команду этим летом.

В футболисте заинтересованы в чемпионате Турции.

В частности, его хотел бы пригласить "Галатасарай", информирует Football Italia.

Турецкий клуб уже сделал официальный запрос в "Рому" по поводу возможного трансфера этим летом.

В прошлом сезоне Эль-Шаарави провёл 27 поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами.

Не пропустите: "Ювентус" назвал "Челси" цену на де Лигта. | https://dailysports.net