Эль-Шаарави близок к смене клуба

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Эль-Шаарави близок к смене клуба

Фото: инстаграм Стефана Эль-Шаарави/Автор неизвестен

Нападающий "Ромы" и сборной Италии Стефан Эль-Шаарави может сменить команду этим летом.

В футболисте заинтересованы в чемпионате Турции.

В частности, его хотел бы пригласить "Галатасарай", информирует Football Italia.

Турецкий клуб уже сделал официальный запрос в "Рому" по поводу возможного трансфера этим летом.

В прошлом сезоне Эль-Шаарави провёл 27 поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами.

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