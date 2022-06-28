Эль-Шаарави близок к смене клуба
Фото: инстаграм Стефана Эль-Шаарави/Автор неизвестен
Нападающий "Ромы" и сборной Италии Стефан Эль-Шаарави может сменить команду этим летом.
В футболисте заинтересованы в чемпионате Турции.
В частности, его хотел бы пригласить "Галатасарай", информирует Football Italia.
Турецкий клуб уже сделал официальный запрос в "Рому" по поводу возможного трансфера этим летом.
В прошлом сезоне Эль-Шаарави провёл 27 поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами.
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