Эквадору вновь грозит отстранение от ЧМ-2022

Фото: твиттер Байрона Кастильо/Автор неизвестен

Сборной Эквадора вновь грозит отстранения участия в чемпионате мира-2022 из-за защитника Байрона Кастильо, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, в деле футболиста появились новые доказательства о том, что он на самом деле является колумбийцем и имеет подложные документы. В распоряжении Daily Mail есть аудиозапись Кастильо с представителями Федерации футбола Эквадора. В данном разговоре защитник признается, что он родился в 1995 году, а не в 1998-м, и что у него есть колумбийское свидетельство о рождении.

Напомним, что в мае Чили потребовало исключить Эквадора из числа участников ЧМ-2022, но в июне ФИФА отклонила иск чилийцев.

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