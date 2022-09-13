Эквадору вновь грозит отстранение от ЧМ-2022
Фото: твиттер Байрона Кастильо/Автор неизвестен
Сборной Эквадора вновь грозит отстранения участия в чемпионате мира-2022 из-за защитника Байрона Кастильо, сообщает Daily Mail.
По сведениям источника, в деле футболиста появились новые доказательства о том, что он на самом деле является колумбийцем и имеет подложные документы. В распоряжении Daily Mail есть аудиозапись Кастильо с представителями Федерации футбола Эквадора. В данном разговоре защитник признается, что он родился в 1995 году, а не в 1998-м, и что у него есть колумбийское свидетельство о рождении.
Напомним, что в мае Чили потребовало исключить Эквадора из числа участников ЧМ-2022, но в июне ФИФА отклонила иск чилийцев.
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|6
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|3
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|Группа B
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|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
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|Марокко
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|О
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|Нигерия
|3
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|Группа E
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|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
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|Сербия
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|3
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|3
|3
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|3
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|Группа G
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|О
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|Бельгия
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|Тунис
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