Эквадор все же допустили на ЧМ-2022, Чили готовит апелляцию

Президент Федерации футбола Чили (ANFP) Пабло Милад будет обращаться в Спортивный арбитражный суд (CAS) после того, как ФИФА разрешила сборной Эквадора участвовать в ЧМ-2022.

"Сейчас первый тайм, и мы проигрываем со счётом 0:1, но остаётся второй тайм. Все главы КОНМЕБОЛ согласны с тем, что мы имели право подать жалобу, если у нас были доказательства. Игра должна идти до 94-й минуты без сокращений. Как федерация мы обязаны дойти в этом вопросе до конца", — приводит слова Милада Pauta.

Изначально сборную Эквадора хотели оставить без ЧМ после того, как в сети появились данные о защитнике команды Байроне Кастильо, который не имел права играть за эквадорцев.

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