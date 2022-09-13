Эквадор все еще могут отстранить от ЧМ-2022

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Эквадор все еще могут отстранить от ЧМ-2022

Британское издание Daily Mail представило общественности новые доказательства использования фальшивого свидетельства о рождении защитником сборной Эквадора Байроном Кастильо.

Как известно, ранее из-за этого дела Эквадор был под угрозой отстранения от ЧМ-2022.

Тогда в СМИ писали, что Кастильо родился в Колумбии и не мог играть за Эквадор в матчах отбора. Позже эквадорцев все же допустили до первенства.

Теперь же Daily Mail опубликовал расшифровку интервью, которое Кастильо давал четыре года назад. В нем футболист признался, что родился не в 1998 году, а в 1995 году. Кроме того, он назвал свое полное имя - Байрон Хавьер Кастильо Сегура, которое соответствует данным его колумбийского свидетельства о рождении.

Интересно, что в ФИФА пока никак не отреагировали на новые данные журналистов.

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