Эксперт рассказал о проблемах нового клуба Оздоева

Теги фатих карагюмрюк стамбулмагомед оздоев

Эксперт рассказал о проблемах нового клуба Оздоева

Фото: сайт "Фатих Карагюмрюк"/Автор неизвестен

Эксперт по турецкому футболу Эльвин Керимов рассказал о проблемах нового клуба игрока сборной России Магомеда Оздоева.

Как известно, накануне футболист перешел в "Фатих Карагюмрюк".

"У клуба нет стадиона, нет базы, нет автобуса с надписью "Фатих Карагюмрюк". В связи с этим президент клуба ждёт поддержки от государства и открыто об этом говорит, но и сам находит спонсоров и деньги на серьёзные трансферы. Команде приходится тренироваться то в Олимпийском парке рядом со стадионом "Ататюрк", то на базе сборной Турции рядом с офисом федерации футбола. Есть бытовые сложности, но клуб старается их решать", — сказал Керимов в интервью "Чемпионату".

Не пропустите: Оздоев поделился мнением о значимости Дзюбы для "Зенита" и российского футбола. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Аталанта" задолжала "Локомотиву" крупную сумму за Миранчука

"Аталанта" задолжала "Локомотиву" крупную сумму за Миранчука

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Истанбул ББ Истанбул ББ 28 59
2 Трабзонспор Трабзонспор 28 57
3 Сивасспор Сивасспор 28 53
4 Галатасарай Галатасарай 28 51
5 Бешикташ Бешикташ 28 47
6 Аланьяспор Аланьяспор 28 44
7 Фенербахче Фенербахче 28 43
8 Гёзтепе АС Измир Гёзтепе АС Измир 28 37
9 Газиантеп ББ Газиантеп ББ 28 34
10 Антальяспор Антальяспор 27 33
11 Касимпаса Касимпаса 28 32
12 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 28 31
13 Денизлиспор Денизлиспор 28 31
14 Малатия Беледийеспор Малатия Беледийеспор 28 28
15 Джайкур Ризеспор Джайкур Ризеспор 27 28
16 Коньяспор Коньяспор 28 27
17 Кайсериспор Кайсериспор 28 25
18 Анкарагюджю Анкарагюджю 28 24
Полная таблица

топ-5 тегов