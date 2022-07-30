Эксперт рассказал о проблемах нового клуба Оздоева
Фото: сайт "Фатих Карагюмрюк"/Автор неизвестен
Эксперт по турецкому футболу Эльвин Керимов рассказал о проблемах нового клуба игрока сборной России Магомеда Оздоева.
Как известно, накануне футболист перешел в "Фатих Карагюмрюк".
"У клуба нет стадиона, нет базы, нет автобуса с надписью "Фатих Карагюмрюк". В связи с этим президент клуба ждёт поддержки от государства и открыто об этом говорит, но и сам находит спонсоров и деньги на серьёзные трансферы. Команде приходится тренироваться то в Олимпийском парке рядом со стадионом "Ататюрк", то на базе сборной Турции рядом с офисом федерации футбола. Есть бытовые сложности, но клуб старается их решать", — сказал Керимов в интервью "Чемпионату".
Не пропустите: Оздоев поделился мнением о значимости Дзюбы для "Зенита" и российского футбола. | https://dailysports.net
Лента новостей
-
"Аталанта" задолжала "Локомотиву" крупную сумму за Миранчука
-
У форварда "Боруссии" Аллера выявили злокачественную опухоль
-
"Химки" готовы отпустить Глушакова в "Спартак"
-
"Марсель" арендовал защитника "Арсенала"
-
Для Дзюбы выбрали идеальный клуб в Турции
-
Овечкин рассказал, почему отпраздновал гол за "Динамо" в стиле Роналду
-
В "Локомотиве" прокомментировали жуткую травму Фассона
-
Жена Варди проиграла суд супруге Руни
-
Эксперт рассказал о проблемах нового клуба Оздоева
-
В "ПСЖ" рассказали, в какой форме находится Неймар
-
Романцев рассказал, почему Дзюба остается без клуба
-
Алекс Фергюсон вернётся к активной работе в "МЮ"
-
В "Барселоне" ответили на слухи о переговорах с Роналду
-
Левандовски обвинил "Баварию" во лжи
-
Зеленский высказался о трансфере Зинченко в "Арсенал"
-
Мбаппе не сыграет в матче за Суперкубок Франции
-
Хави намекнул на возвращение Месси в "Барселону"
-
Стали известны детали побега Варелы из "Динамо"
-
Экс-футболист сборной Англии советует "МЮ" избавиться от Роналду
-
Главные новости дня: 29 июля
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Истанбул ББ
|28
|59
|2
|Трабзонспор
|28
|57
|3
|Сивасспор
|28
|53
|4
|Галатасарай
|28
|51
|5
|Бешикташ
|28
|47
|6
|Аланьяспор
|28
|44
|7
|Фенербахче
|28
|43
|8
|Гёзтепе АС Измир
|28
|37
|9
|Газиантеп ББ
|28
|34
|10
|Антальяспор
|27
|33
|11
|Касимпаса
|28
|32
|12
|Генчлербирлиги
|28
|31
|13
|Денизлиспор
|28
|31
|14
|Малатия Беледийеспор
|28
|28
|15
|Джайкур Ризеспор
|27
|28
|16
|Коньяспор
|28
|27
|17
|Кайсериспор
|28
|25
|18
|Анкарагюджю
|28
|24