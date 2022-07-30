Эксперт рассказал о проблемах нового клуба Оздоева

Фото: сайт "Фатих Карагюмрюк"/Автор неизвестен

Эксперт по турецкому футболу Эльвин Керимов рассказал о проблемах нового клуба игрока сборной России Магомеда Оздоева.

Как известно, накануне футболист перешел в "Фатих Карагюмрюк".

"У клуба нет стадиона, нет базы, нет автобуса с надписью "Фатих Карагюмрюк". В связи с этим президент клуба ждёт поддержки от государства и открыто об этом говорит, но и сам находит спонсоров и деньги на серьёзные трансферы. Команде приходится тренироваться то в Олимпийском парке рядом со стадионом "Ататюрк", то на базе сборной Турции рядом с офисом федерации футбола. Есть бытовые сложности, но клуб старается их решать", — сказал Керимов в интервью "Чемпионату".

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