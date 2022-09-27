Экс-звезда "Челси" завершил карьеру в 35 лет

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Экс-звезда "Челси" завершил карьеру в 35 лет

Фото: твиттер Джона Оби Микела/Автор неизвестен

Бывший полузащитник сборной Нигерии Джон Оби Микел объявил о завершении карьеры.

"Есть поговорка, что "все хорошее когда-нибудь заканчивается", и для моей профессиональной футбольной карьеры этот день настал сегодня. Я оглядываюсь назад на последние 20 лет своей карьеры и должен сказать, что я очень доволен всем, чего мне удалось достичь, и, что более важно, человеком, которого это помогло сформировать. Все это было бы невозможно без непоколебимой поддержки моей семьи, менеджеров, клубов, тренеров, товарищей по команде и, самое главное, моих преданных болельщиков. Вы поддерживали меня во время моих взлетов и падений, даже в те дни, когда я не оправдал ваших ожиданий. Я говорю большое спасибо", - написал Микел в своей социальной сети.

35-летний Микел ранее выступал за "Люн", "Челси", "Тяньцзинь Тэда", "Мидлсбро", "Трабзонспор", "Сток Сити" и "Аль-Кувейт". За сборную Нигерии сыграл 90 матчей и забил шесть голов. 2-кратный чемпион Англии, 4-кратный обладатель Кубка Англии, 2-кратный обладатель Кубка лиги, победитель Лиги чемпионов, победитель Лиги Европы, обладатель Суперкубка Англии, обладатель Кубка африканских наций.

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