Экс-звезда "Боруссии" завершил карьеру в 35 лет

Фото: сайт "Боруссии"/Автор неизвестен

Бывший полузащитник дортмундской "Боруссии", "Байера" и "Штутгарта" Гонсало Кастро завершил карьеру.

Отметим, что летом футболисту исполнилось 35 лет.

С 1 июля этого года хавбек находился в статусе свободного агента после окончания контракта с "Арминией". Найти новый клуб у него не вышло.

За карьеру Кастро провел 421 матч в Бундеслиге, в которых забил 38 голов и отдал 80 голевых передач.

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