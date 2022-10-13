Экс-защитник сборной Италии возглавил "Верону"

Фото: сайт "Вероны"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Вероны" на официальном сайте объявила о назначении на пост главного тренера Сальваторе Боккетти.

На этом посту он сменил ранее уволенного Габриэле Чоффи. После девяти туров веронцы находятся в зоне вылета и занимают лишь 18-е место в турнирной таблице Серии А.

35-летний Боккетти ранее тренировал молодежный состав "Вероны", а также был ассистентом главного тренера главной команды Игоря Тудора. В бытность футболистом он провел пять матчей за сборную Италии.

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