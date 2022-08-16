Экс-защитник "Арсенала" и сборной Испании Монреаль завершил карьеру

Фото: твиттер Начо Монреаля/Автор неизвестен

Бывший защитник сборной Испании Начо Монреаль объявил о завершении карьеры.

"36 лет в футболе, из которых 16 лет я был профессиональным футболистом. Но теперь мое колено говорит мне, что больше нельзя так издеваться над ним. Это были хорошие голы", - написал испанец в своем твиттере.

Последним клубом 36-летнего Монреаля был "Реал Сосьедад", но из-за травмы в прошлом сезоне он не сыграл ни одного матча. Ранее играл за "Осасуну", "Малагу" и "Арсенал". За сборную Испании сыграл 22 матча и забил 1 гол. 3-кратный обладатель Кубка Англии, 3-кратный обладатель Суперкубка Англии, обладатель Кубка Испании.

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