Экс-тренер женской сборной России подвергалась сексуальному насилию

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Экс-тренер женской сборной России подвергалась сексуальному насилию

Фото: сайт УЕФА/Автор неизвестен

Бывший тренер женской сборной России Вера Паув подвергалась сексуальному насилию 35 лет назад.

По словам специалиста, страшная история произошла с ней в момент, когда она выступала за сборную Нидерландов.

"В течение 35 лет я хранила тайну от всего мира, от своей семьи, от своих товарищей по команде, своих игроков, своих коллег и, теперь я могу согласиться, от самой себя. Даже самые близкие мне люди не знали об изнасиловании, которому я подверглась от рук известного футбольного чиновника, когда он был молодым игроком. Позже к этому списку были добавлены два сексуальных нападения со стороны двух других мужчин. Все трое мужчин на момент этих инцидентов работали в голландском футболе.

Только те, кому я могу доверять, до сих пор знали о систематическом сексуальном насилии, злоупотреблении властью, издевательствах, запугивании, изоляции и подставе. Я сообщила о своих изнасилованиях и сексуальных домогательствах в голландскую полицию. Для меня это уже похоже на начало конца, но я знаю, что впереди будет ещё больше душевной боли", — написала она.

В сборной России Паув работала с 2010 по 2012 год.

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