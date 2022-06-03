Экс-тренер "Спартака" Руй Витория может возглавить известный испанский клуб

Теги валенсияруй витория

Экс-тренер "Спартака" Руй Витория может возглавить известный испанский клуб

Фото: твиттер Руя Витории/Автор неизвестен

Бывший главный тренер московского "Спартака" Руй Витория может возглавить "Валенсию", сообщает Plaza Deportiva.

По сведениям источника, представители испанского клуба уже связывались с агентом португальского специалиста. На посту наставника "Валенсии" Витория может сменить Хосе Бордаласа, который был отправлен в отставку.

Напомним, что 52-летний Витория тренировал "Спартак" мая по декабря 2021 года.

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