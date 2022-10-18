Экс-тренер "Лиона" может возглавить "Вулверхэмптон"

Фото: инстаграм "Лиона"/Автор неизвестен

"Вулверхэмптон" проявляет интерес к тренеру Петеру Бошу, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб уже начал переговоры с голландским специалистом, который недавно был уволен из "Лиона".

"Вулверхэмптон" после 10 туров занимает лишь 17-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

58-летний Бош ранее также тренировал АГОВВ, "Де Графсхап", "Хераклес", "Витесс", "Маккаби" (Тель-Авив), "Аякс", дортмундскую "Боруссию" и "Байер".

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