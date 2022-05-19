Экс-тренер "Баварии" возглавит "Вольфсбург"

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Экс-тренер "Баварии" возглавит "Вольфсбург"

Фото: твиттер Нико Ковача/Автор неизвестен

Новым главным тренером "Вольфсбурга" станет Нико Ковач, сообщает WAZ.

По сведениям источника, немецкий клуб и хорватский специалист согласовали условия личного контракта. Вскоре о назначении тренера будет объявлено официально. В "Вольфсбурге" Ковач сменит Флориана Кохфельдта, под руководством которого клуб занял 12-е место в чемпионате Германии.

50-летний Ковач ранее тренировал сборную Хорватии, "Айнтрахт", "Баварию" и "Монако".

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