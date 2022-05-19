Экс-тренер "Баварии" возглавит "Вольфсбург"
Фото: твиттер Нико Ковача/Автор неизвестен
Новым главным тренером "Вольфсбурга" станет Нико Ковач, сообщает WAZ.
По сведениям источника, немецкий клуб и хорватский специалист согласовали условия личного контракта. Вскоре о назначении тренера будет объявлено официально. В "Вольфсбурге" Ковач сменит Флориана Кохфельдта, под руководством которого клуб занял 12-е место в чемпионате Германии.
50-летний Ковач ранее тренировал сборную Хорватии, "Айнтрахт", "Баварию" и "Монако".
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|Вольфсбург
|32
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|7
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|32
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|Фрайбург
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|Айнтрахт Франкфурт
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|Шальке
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|Герта
|32
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|12
|Унион Берлин
|32
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