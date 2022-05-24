Экс-тренер "Баварии" возглавил "Вольфсбург"

Фото: сайт "Вольфсбурга"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Вольфсбурга" на официальном сайте объявила о назначении Нико Ковача на пост главного тренера.

Хорватский специалист и немецкий клуб заключили контракт до лета 2025 года. На этом посту он сменил Флориана Кофельдта, под руководством которого клуб финишировал на 12-м месте в Бундеслиге.

50-летний Ковач ранее тренировал сборную Хорватии, "Айнтрахт", "Баварию" и "Монако". Чемпион Германии, 2-кратный обладатель Кубка Германии, обладатель Суперкубка Германии.

Не пропустите: "Герта" сохранила место в Бундеслиге. | http://soccernews.ru