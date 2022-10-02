Экс-наставник "Шахтера" после первого матча в АПЛ вспомнил об Украине

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Экс-наставник "Шахтера" после первого матча в АПЛ вспомнил об Украине

Фото: твиттер "Шахтера"/Автор неизвестен

Наставник "Брайтона" Роберто Де Дзерби после игры девятого тура английской Премьер-лиги с "Ливерпулем" (3:3) заявил, что до си пор переживает за украинцев.

По словам наставника, для него сейчас сложно сосредоточиться на работе по этой причине.

"Я просто думаю о случившемся пару месяцев назад и о том, где я был в феврале. Был уверен, что мы сможем провести очень хороший матч против Ливерпуля

Очень горжусь быть главным тренером Брайтона. Но мои мысли до сих пор с Шахтером и всеми украинцами", - сказал он.

Напомним, что до переезда в Англию наставник тренировал "Шахтер".

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