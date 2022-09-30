Экс-наставник "Шахтера" Де Дзерби хочет пригласить в "Брайтон" итальянца

Теги мануэль локателлироберто де дзербибрайтон & хоув альбионювентус

Экс-наставник "Шахтера" Де Дзерби хочет пригласить в "Брайтон" итальянца

Фото: твиттер "Шахтера"/Автор неизвестен

Итальянский наставник "Брайтона" Роберто Де Дзерби орределил первую трансферную цель в новом клубе.

Бывший наставник "Шахтера" хочет видеть в команде купить 24-летнего полузащитника сборной Италии Мануэля Локателли, вместе с которым он уже работал "Сассуоло".

Сейчас хавбек играет за "Ювентус" на правах аренды. В  2023 году туринцы могут выкупить контракт футболиста у "Сассуоло" за 35 млн евро.

Не пропустите: "Шахтер" определился с местом проведения домашних матчей ЛЧ. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Назван лучший футболист АПЛ в сентябре

Назван лучший футболист АПЛ в сентябре

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов