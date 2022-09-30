Экс-наставник "Шахтера" Де Дзерби хочет пригласить в "Брайтон" итальянца

Фото: твиттер "Шахтера"/Автор неизвестен

Итальянский наставник "Брайтона" Роберто Де Дзерби орределил первую трансферную цель в новом клубе.

Бывший наставник "Шахтера" хочет видеть в команде купить 24-летнего полузащитника сборной Италии Мануэля Локателли, вместе с которым он уже работал "Сассуоло".

Сейчас хавбек играет за "Ювентус" на правах аренды. В 2023 году туринцы могут выкупить контракт футболиста у "Сассуоло" за 35 млн евро.

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