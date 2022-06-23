Экс-кандидат в президенты "Барселоны" заявил, что в клубе врут по поводу трансферов
Бывший член совета директоров "Барселоны" Тони Фрейша развеял слухи о том, что каталонский клуб намерен совершать громкие трансферы в ближайшее время.
В шорт-лист испанцев попали Роберт Левандовски, Рафинья, Жюль Кунде и Бернарду Силва. Фрейша в свою очередь уверен, что клуб не сможет подписать никого из этих игроков.
"У меня нет другого выбора, кроме как предупредить людей о том, что никого "Барселона" не купит. "Барселоне" удобно создавать иллюзию", – заявил Фрейша.
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