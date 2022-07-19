Экс-игрока "Анжи" Гаджиева задержали в Москве
Фото: твиттер "Анжи"/Автор неизвестен
Бывшего футболиста "Анжи" и "Амкара" Махача Гаджиева задержали в Москве.
Его подозревают в мошенничестве. Как пишут "Известия", известный футболист находился в розыске с конца 2021 года.
По данным издания, Махача задержала полиция 18 июля на Тверской улице для проверки документов.
В данный момент решается вопрос о его транспортировке в Дагестан.
В 2017 году Гаджиева приговорили к двум годам условно по делу о мошенничестве.
Не пропустите: Лапорта высказался о возможном уходе де Йонга. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
Депай отказал английскому топ-клубу
-
Аспиликуэта близок к переходу в "Барселону"
-
Вендел собирается продлить контракт с "Зенитом"
-
Экс-игрока "Анжи" Гаджиева задержали в Москве
-
Левандовски пропустил тренировку "Барселоны"
-
"Зенит" подписал бразильского вратаря
-
"Манчестер Сити" показал новую гостевую форму
-
"Рубин" продал тунисского защитника во французский "Лорьян"
-
Хавбек "Динамо" Шиманьски близок к смене клуба
-
Неймар в шутку назвал Месси своим переводчиком в Японии
-
Легенда "Спартака" жестко прошелся по клубу и привел в пример "Зенит"
-
В "Баварии" определились с двумя трансферными целями
-
В "Атлетико" ответили на слухи о подписании Роналду
-
Презентация Левандовски должна состояться сегодня
-
Зинченко согласовал условия контракта с "Арсеналом"
-
ЦСКА договорился об аренде защитника "Интернасьонала"
-
У звездного новичка "Боруссии" выявили опухоль яичка
-
Азербайджанские клубы ответили на слухи о подписании Дзюбы
-
"Динамо" завершает трансфер бразильского защитника
-
Дзюба может оказаться в чемпионате Азербайджана
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18