Экс-игрока "Анжи" Гаджиева задержали в Москве

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Экс-игрока "Анжи" Гаджиева задержали в Москве

Фото: твиттер "Анжи"/Автор неизвестен

Бывшего футболиста "Анжи" и "Амкара" Махача Гаджиева задержали в Москве.

Его подозревают в мошенничестве. Как пишут "Известия", известный футболист находился в розыске с конца 2021 года.

По данным издания, Махача задержала полиция 18 июля на Тверской улице для проверки документов.

В данный момент решается вопрос о его транспортировке в Дагестан.

В 2017 году Гаджиева приговорили к двум годам условно по делу о мошенничестве. 

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