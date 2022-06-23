Экс-игрок "Зенита" и "Манчестер Сити" завершил карьеру
Фото: сайт "Бетиса"/Автор неизвестен
Бывший футболист "Зенита" Хави Гарсия принял решение завершить карьеру.
По словам 35-летнего игрока, за годы в большом футболе он приобрел много хороших друзей и встретил разных людей.
Также он поблагодарил клубы, за которые играл.
"Реал Мадрид", "Осасуна", "Бенфика", "Манчестер Сити", "Зенит", "Бетис" и "Боавишта", а также сборную Испании, за цвета которой мне довелось выступать.
Спасибо всем за то, что воплотили в жизнь мечту ребенка из Мурсии", – написал он.
Гарсия играл за российский клуб с 2014 по 2017 год и становился чемпионом страны.
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