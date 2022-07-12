Экс-игрок "Спартака" уверен, что Дзюба останется в России

Фото: твиттер Артема Дзюбы/Автор неизвестен

Экс-игрок "Спартака" и сборной Чехии Радослав Ковач высказался о том, где продолжит карьеру экс-форвард "Зенита" Артём Дзюба.

По его словам, скорее всего, футболист останется в России.

"Отлично знаю качества Артёма Дзюбы, да их знают все, кто интересуется российским футболом. Отличный нападающий, который с годами стал ещё большим мастером. Он такой форвард, против которого всегда тяжело играть.

Всё же думаю, что Артём не уедет в Европу и останется в России. Какая-то российская команда сто процентов будет за ним охотиться и сорвёт джекпот", — приводит слова Ковача Sport24.

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