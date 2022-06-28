Экс-игрок "Спартака" раскритиковал Ларссона за "побег" из клуба

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Экс-игрок "Спартака" раскритиковал Ларссона за "побег" из клуба

Фото: твиттер Джордана Ларссона/Автор неизвестен

Известный в прошлом футболист "Спартака" Валерий Кечинов высказался по поводу нападающего Джордана Ларссона, который покинул команду накануне.

По его словам, такой футболист не делал погоды в "Спартаке", так как почти не играл.

"В последнее время, до аренды, Ларссон особо в "Спартаке" не играл. Он выходил на замены еще при Витории и очень блекло выглядел, а при Ваноли его уже отправили в аренду. Нам не нужны такие неблагодарные футболисты.

Его уход на данный момент — это вообще не потеря, тем более учитывая, что у него нет желания сюда возвращаться, где он получал огромнейшую зарплату, а сейчас еще и делает такие заявления. Заменять его, есть кем: Николсон, Соболев и ребята, которые на подходе из молодежного состава. Можно ли было уйти из "Спартака" по-другому, по-тихому? Знаете, это все вопрос воспитания", — сказал Кечинов "СЭ".

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