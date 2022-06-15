Экс-игрок "Спартака" настаивает на отставке Каттани
Фото: сайт "Спартака"/Автор неизвестен
Бывший футболист "Спартака" Александр Мирзоян настаивает на отставке спортивного директора клуба Луки Каттани.
"Да пусть уходит прямо сейчас. Зачем он нужен? Если Каттани уйдёт — "Спартак" не развалится, мир не перевернётся. Пусть руководство развивает футболистов, ставит хороших тренеров. Им нужно добиваться результатов и завоёвывать медали. А Каттани, которого привезли из-за границы, — это популизм. Они (руководство) не работают на развитие клуба, они все работают на себя. Каттани пусть едет туда, где будет комиссарить", — приводит слова Мирзояна "РБК-Спорт".
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