Экс-игрок "Спартака" Кутепов близок к переходу в другой московский клуб

Фото: твиттер Ильи Кутепова/Автор неизвестен

Бывший игрок "Спартака" Илья Кутепов может стать игроком "Торпедо".

Ожидается, что 29 июня футболист пройдет медицинское обследование перед трансфером в столичный клуб.

Как пишет "Спорт-Экспресс", 28-летнему защитнику предложили соглашение на два года.

Стороны уже согласовали условия личного контракта игрока.

В минувшем сезоне Кутепов отыграл за "Спартак" пять матчей во всех турнирах. Он играл за команду с 2012 года.

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