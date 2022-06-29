Экс-игрок "Спартака" Кутепов близок к переходу в другой московский клуб

Теги торпедо москваилья кутепов

Экс-игрок "Спартака" Кутепов близок к переходу в другой московский клуб

Фото: твиттер Ильи Кутепова/Автор неизвестен

Бывший игрок "Спартака" Илья Кутепов может стать игроком "Торпедо".

Ожидается, что 29 июня футболист пройдет медицинское обследование перед трансфером в столичный клуб.

Как пишет "Спорт-Экспресс", 28-летнему защитнику предложили соглашение на два года.

Стороны уже согласовали условия личного контракта игрока.

В минувшем сезоне Кутепов отыграл за "Спартак" пять матчей во всех турнирах. Он играл за команду с 2012 года.

Не пропустите: Романцев высказался о возможных трудностях Дзюбы за рубежом. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Зенит" "обменял" Юри Алберто на двух бразильцев

"Зенит" "обменял" Юри Алберто на двух бразильцев

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов