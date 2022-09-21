Экс-игрок "Реала" назвал Роналду вечно вторым

Фото: твиттер Антонио Кассано/Автор неизвестен

Бывший футболист "Реала" Антонио Кассано назвал нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду вечно вторым и сравнил его с певцом Тото Кутуньо, который шесть раз занимал второе место на фестивале песни в Сан-Ремо.

"Дорогой Криштиану, ты силен, являешься феноменом, выиграл много трофеев, но остаешься вечно вторым. Ты похож на Тото Кутуньо, всегда второго!" – сказал Кассано в эфире Rai 2.

В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел за "Манчестер Юнайтед" восемь матчей и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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