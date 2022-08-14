Экс-игрок "Реала" назвал "Барселону" мафией
Фото: твиттер Рафаэла ван дер Варта/Автор неизвестен
Бывший футболист "Реала" Рафаэл ван дер Варт подверг критике действия "Барселоны" нынешним летом.
"Как "Барселона" может покупать игроков, если у них нет денег? Это просто позор. А Лапорта при этом еще и ведет себя, как король. Нельзя обращаться с футболистами так, как "Барселона" ведет себя с де Йонгом. У него слишком высокая зарплата? Если у игрока есть контракт, то он должен выполняться или ему дают уйти. "Барселона" - это мафия. Этот клуб должен быть наказан. "Барселона" является великим клубом, но имя клуба выглядит плохо из-за всего этого. Играть за них является позором сейчас", - приводит слова ван дер Варта AS.
Ранее сообщалось, что "Барселона" давит на 25-летнего де Йонга, требуя от него пойти на снижение зарплаты.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14