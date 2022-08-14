Экс-игрок "Реала" назвал "Барселону" мафией

Фото: твиттер Рафаэла ван дер Варта/Автор неизвестен

Бывший футболист "Реала" Рафаэл ван дер Варт подверг критике действия "Барселоны" нынешним летом.

"Как "Барселона" может покупать игроков, если у них нет денег? Это просто позор. А Лапорта при этом еще и ведет себя, как король. Нельзя обращаться с футболистами так, как "Барселона" ведет себя с де Йонгом. У него слишком высокая зарплата? Если у игрока есть контракт, то он должен выполняться или ему дают уйти. "Барселона" - это мафия. Этот клуб должен быть наказан. "Барселона" является великим клубом, но имя клуба выглядит плохо из-за всего этого. Играть за них является позором сейчас", - приводит слова ван дер Варта AS.

Ранее сообщалось, что "Барселона" давит на 25-летнего де Йонга, требуя от него пойти на снижение зарплаты.

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