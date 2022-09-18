Экс-игрок "Реала" Дренте назвал причину своего провала на топ-уровне
Фото: твиттер Ройстона Дренте/Автор неизвестен
Бывший футболист мадридского "Реала" Ройстон Дренте рассказал, почему он не сумел заиграть на топ-уровне.
"Я не сумел стать профессионалом. В то время я считал себя богом, я слишком любил женщин и тусовки. Но подобные вещи несовместимы, если ты хочешь оставаться на топ-уровне. Личную жизнь и жизнь профессионального футболиста можно совмещать лишь изредка. Теперь я понимаю, что поступал неправильно и допускал ошибки", - приводит слова Дренте La Gazzetta dello Sport.
В настоящее время 35-летний Дренте выступает за "Расинг Мурсию" из четвертого по силе испанского дивизиона. Ранее он играл за "Фейеноорд", "Реал", "Эркулес", "Эвертон", "Аланию", "Рединг", "Шеффилд Уэнсдэй", "Кайсери Эрджиесспор", "Бани Яс", "Спарту" и "Козаккен Бойз". За сборную Нидерландов сыграл один матч.
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Названы сроки восстановления травмированного Ройса
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14