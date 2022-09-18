Экс-игрок "Реала" Дренте назвал причину своего провала на топ-уровне

Фото: твиттер Ройстона Дренте/Автор неизвестен

Бывший футболист мадридского "Реала" Ройстон Дренте рассказал, почему он не сумел заиграть на топ-уровне.

"Я не сумел стать профессионалом. В то время я считал себя богом, я слишком любил женщин и тусовки. Но подобные вещи несовместимы, если ты хочешь оставаться на топ-уровне. Личную жизнь и жизнь профессионального футболиста можно совмещать лишь изредка. Теперь я понимаю, что поступал неправильно и допускал ошибки", - приводит слова Дренте La Gazzetta dello Sport.

В настоящее время 35-летний Дренте выступает за "Расинг Мурсию" из четвертого по силе испанского дивизиона. Ранее он играл за "Фейеноорд", "Реал", "Эркулес", "Эвертон", "Аланию", "Рединг", "Шеффилд Уэнсдэй", "Кайсери Эрджиесспор", "Бани Яс", "Спарту" и "Козаккен Бойз". За сборную Нидерландов сыграл один матч.

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