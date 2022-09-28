Экс-игрок "Реала" дал неожиданный совет Роналду

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Бывший нападающий "Реала" Антонио Кассано выразил мнение, что нападающему "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду нужно завершить карьеру.

"Пора заканчивать, если у тебя больше не получается. Подобное случается с каждым. Криштиану был невероятным футболистом, но ему пора остановиться. Он уже стал игроком запаса в своем клубе", - приводит слова Кассано Muschio Selvaggio.

В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел за 10 матчей за "Манчестер Юнайтед" и сборную Португалии, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Названа причина несостоявшегося трансфера Роналду в "Милан" или "Наполи". | https://dailysports.net