Экс-игрок "Реала" дал неожиданный совет Роналду

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Экс-игрок "Реала" дал неожиданный совет Роналду

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Бывший нападающий "Реала" Антонио Кассано выразил мнение, что нападающему "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду нужно завершить карьеру.

"Пора заканчивать, если у тебя больше не получается. Подобное случается с каждым. Криштиану был невероятным футболистом, но ему пора остановиться. Он уже стал игроком запаса в своем клубе", - приводит слова Кассано Muschio Selvaggio.

В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел за 10 матчей за "Манчестер Юнайтед" и сборную Португалии, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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Названа причина несостоявшегося трансфера Роналду в "Милан" или "Наполи"

Названа причина несостоявшегося трансфера Роналду в "Милан" или "Наполи"

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