Эвра назвал сборную, которую он хотел бы выбрать вместо Франции

Фото: твиттер Патриса Эвра/Автор неизвестен

Бывший футболист сборной Франции Патрис Эвра заявил, что он выбрал бы сборную Сенегала, если бы имел возможность вернуться в прошлое.

"Если бы я мог вернуться в прошлом, то стал бы выступать за сборную Сенегала, а не за Францию. Я родился и вырос в Дакаре - столице Сенегала. Из-за выбора в пользу Франции я получит один из самых болезненных уроков в жизни. Если вы добиваетесь побед, то вас прославляю как француза. Но в случае поражений на тебя обращают внимание как на сенегальца. Молодое поколение должно понять, что они способны добиться успеха в составах сборных родных стран", - приводит слова Эвра Pulse.

41-летний Эвра выступал за сборную Франции с 2004 по 2016 годы. За французскую национальную команду он провел 81 матч и не забил ни одного гола. Со сборной Франции Эвра трофеев не выигрывал.

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