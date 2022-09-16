Эвра назвал сборную, которую он хотел бы выбрать вместо Франции
Фото: твиттер Патриса Эвра/Автор неизвестен
Бывший футболист сборной Франции Патрис Эвра заявил, что он выбрал бы сборную Сенегала, если бы имел возможность вернуться в прошлое.
"Если бы я мог вернуться в прошлом, то стал бы выступать за сборную Сенегала, а не за Францию. Я родился и вырос в Дакаре - столице Сенегала. Из-за выбора в пользу Франции я получит один из самых болезненных уроков в жизни. Если вы добиваетесь побед, то вас прославляю как француза. Но в случае поражений на тебя обращают внимание как на сенегальца. Молодое поколение должно понять, что они способны добиться успеха в составах сборных родных стран", - приводит слова Эвра Pulse.
41-летний Эвра выступал за сборную Франции с 2004 по 2016 годы. За французскую национальную команду он провел 81 матч и не забил ни одного гола. Со сборной Франции Эвра трофеев не выигрывал.
Не пропустите: Названы самые высокооплачиваемые игроки киевского "Динамо". | https://dailysports.net
Лента новостей
-
Главные новости дня: 16 сентября
-
Сборная Эквадора не будет отстранена от ЧМ-2022
-
Хави назвал причину поражения "Барселоны" в матче с "Баварией"
-
Итальянский топ-клуб вступил в борьбу за Мудрика
-
Руководитель ПСЖ высказался о конфликте Мбаппе и Неймара
-
Эвра назвал сборную, которую он хотел бы выбрать вместо Франции
-
В ПСЖ недовольны летним трансферным окном: названа причина
-
Энди Кэрролл нашел новый клуб
-
Названы 40 претендентов на молодежный "Золотой мяч"
-
Нагельсманн отреагировал на критику в адрес Мане
-
Каррагер оценил шансы "Ливерпуля" выиграть Премьер-лигу
-
Дест не хочет возвращаться в "Барселону"
-
Роналду включен в заявку сборной Португалии на Лигу наций
-
"Эвертон" примет меры из-за интереса "Челси" к молодому таланту
-
Артур не покинет "Ливерпуль" в январе
-
Армения назвала состав на матчи с Украиной и Ирландией в Лиге наций
-
Названы самые высокооплачиваемые игроки киевского "Динамо"
-
"Барселона" назначила сына легенды клуба на пост спортивного директора
-
Украинский футболист признан лучшим игроком недели в Лиге Конференций
-
"Реал" интересуется украинским суперталантом
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13