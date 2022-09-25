Экс-игрок "Милана" перешел в "Аль-Наср" из ОАЭ
Фото: твиттер "Аль-Насра"/Автор неизвестен
Пресс-служба "Аль-Насра" из ОАЭ на официальном сайте объявила о переходе полузащитника "Бенфики" и сборной Марокко Аделя Таарабта.
Футболист достался эмиратскому клубу бесплатно. Условия личного контракта не разглашаются.
33-летний Таарабт выступал за "Бенфику" с 2015 года, провел за клуб 129 матчей, забил два гола и отдал 14 результативных передач. Также играл за "Ланс", "Тоттенхэм", "Куинз Парк Рейнджерс", "Фулхэм", "Милан" и "Дженоа". За сборную Марокко сыграл 30 матчей и забил четыре гола.
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