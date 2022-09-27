Экс-хавбек "Манчестер Сити" завершил карьеру в 32 года

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Экс-хавбек "Манчестер Сити" завершил карьеру в 32 года

Фото: твиттер Фабиана Делфа/Автор неизвестен

Бывший полузащитник сборной Англии Фабиан Делф объявил о завершении карьеры.

"Сегодня я объявляю о завершении карьеры, испытывая только радость и благодарность за то, что дала мне эта прекрасная игра. Огромная благодарность моей семье, друзьям, игрокам и сотрудникам замечательных клубов, которые мне посчастливилось представлять, а также поддержку, которую я получил от болельщиков", - написал футболист в своей социальной сети.

32-летний Делф за свою карьеру выступал за "Лидс", "Астон Виллу", "Манчестер Сити" и "Эвертон". За сборную Англии сыграл 20 матчей. 2-кратный чемпион Англии, обладатель Кубка Англии, 3-кратный обладатель Кубка лиги.

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