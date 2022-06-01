Экс-хавбек ЦСКА умер в возрасте 46 лет

Известный в прошлом футболист Александр Беркетов ушел из жизни в возрасте 46 лет.

"Бедный, бедный Беркет. Умер Александр Беркетов, звезда "Ротора" девяностых, отличный опорник и, что гораздо важнее - отличный парень. Эх… Тромб, мне сказали. Нет причин сомневаться", - написал журналист Василий Уткин в своем твиттере.

Беркетов выступал за "Текстильщик", "Ротор" и ЦСКА. Чемпион России-2003, обладатель Кубка России-2002. После завершения карьеры входил в тренерские штабы "Ростова", "Химок", минского "Динамо", "Ротора", "Луча-Энергии" и "Зенита-2".