Экс-футболист сборной Англии советует "МЮ" избавиться от Роналду
Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен
Экс-футболист сборной Англии Пол Мерсон рассказал о том, как оценивает ситуацию вокруг форварда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.
По его словам, клуб должен подвести черту и избавиться от португальца.
"Сага должна закончиться как можно раньше. Роналду сказал вам, чего хочет, так зачем держаться за него? Он давно не играл в футбол, и ему сейчас 37 лет. Каждый футболист скажет вам, что для того, чтобы быть в форме, нужно играть футбольные матчи, поэтому у них есть предсезонные товарищеские игры. Он не будет достаточно хорош, чтобы вывести их в четвёрку лучших. Если Роналду останется, они всё равно не выживут", - сказал он.
Ранее сообщалось, что 37-летний Роналду хочет покинуть "Манчестер Юнайтед" и перейти в клуб, который участвует в Лиге чемпионов. Португалец интересуется "Атлетико", "Реалом", "Баварией" и "Наполи".
В прошлом сезоне Роналду провел 39 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с "Манчестер Юнайтед" действует до лета 2023 года.
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|Команда
|М
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|27
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|27
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|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18