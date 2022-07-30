Экс-футболист сборной Англии советует "МЮ" избавиться от Роналду

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Экс-футболист сборной Англии Пол Мерсон рассказал о том, как оценивает ситуацию вокруг форварда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

По его словам, клуб должен подвести черту и избавиться от португальца.

"Сага должна закончиться как можно раньше. Роналду сказал вам, чего хочет, так зачем держаться за него? Он давно не играл в футбол, и ему сейчас 37 лет. Каждый футболист скажет вам, что для того, чтобы быть в форме, нужно играть футбольные матчи, поэтому у них есть предсезонные товарищеские игры. Он не будет достаточно хорош, чтобы вывести их в четвёрку лучших. Если Роналду останется, они всё равно не выживут", - сказал он.

Ранее сообщалось, что 37-летний Роналду хочет покинуть "Манчестер Юнайтед" и перейти в клуб, который участвует в Лиге чемпионов. Португалец интересуется "Атлетико", "Реалом", "Баварией" и "Наполи".

В прошлом сезоне Роналду провел 39 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с "Манчестер Юнайтед" действует до лета 2023 года.

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