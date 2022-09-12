Экс-футболист сборной Англии попал в серьезную аварию (фото)

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Экс-футболист сборной Англии попал в серьезную аварию (фото)

Фото: The Sun

Бывший нападающий сборной Англии Энди Кэрролл попал в автомобильную аварию, сообщает The Sun.

По сведениям источника, футболист ехал на внедорожнике Mercedes GLS и врезался в автомобиль Ford Fiesta, который в результате удара откинуло на 27 метров. В результате аварии один из пассажиров Ford попал в больницу. Кэрролл также получил небольшие повреждения, но сразу после столкновения подошел к Ford, чтобы узнать о состоянии пострадавших.

33-летний Кэрролл в настоящее время является свободным агентом. Ранее он играл за "Ньюкасл", "Престон", "Ливерпуль", "Вест Хэм", вновь "Ньюкасл", "Рединг" и "Вест Бромвич". За сборную Англии сыграл девять матчей и забил два гола.

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