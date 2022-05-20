Экс-футболист ЦСКА прокомментировал ухода Дзагоева из клуба
Фото: сайт ЦСКА\Автор неизвестен
Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал уход из московского клуба полузащитника Алана Дзагоева.
"Надо отдать должное его карьере. Алан Дзагоев провел потрясающие сезоны в ЦСКА. Рано или поздно это должно было случится. Безусловно, для истории и клуба это потеря.
Но тем не менее мы понимаем, что возраст или травма, конечно же, достаточно много присутствовали в судьбе Алана. У него была потрясающая карьера.
Каждый болельщик, руководство может выразить особую благодарность за его вклад в успехи клуба, команды", - сказал Алдонин.
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