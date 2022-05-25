Экс-форвард сборной Бразилии Фред завершил карьеру
Фото: "Википедия"/Автор неизвестен
Бывший нападающий сборной Бразилии Фред принял решение о завершении карьеры, сообщает globo.
По сведениям источника, причиной ухода игрока из футбола стали проблемы с глазом.
38-летний Фред за свою карьеру выступал за "Атлетико Минейро", "Крузейро", "Лион", "Флуминенсе", вновь "Атлетико Минейро", вновь "Крузейро" и вновь "Флуминенсе". За сборную Бразилии сыграл 39 матчей и забил 18 голов. Трехкратный чемпион Франции, двукратный чемпион Бразилии, обладатель Кубка Америки, обладатель Кубка Конфедераций.
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