Экс-форвард сборной Бразилии Фред завершил карьеру

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Бывший нападающий сборной Бразилии Фред принял решение о завершении карьеры, сообщает globo.

По сведениям источника, причиной ухода игрока из футбола стали проблемы с глазом.

38-летний Фред за свою карьеру выступал за "Атлетико Минейро", "Крузейро", "Лион", "Флуминенсе", вновь "Атлетико Минейро", вновь "Крузейро" и вновь "Флуминенсе". За сборную Бразилии сыграл 39 матчей и забил 18 голов. Трехкратный чемпион Франции, двукратный чемпион Бразилии, обладатель Кубка Америки, обладатель Кубка Конфедераций.

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