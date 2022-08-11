Экс-форвард ЦСКА Жо нашел новый клуб
Фото: сайт ЦСКА/Автор неизвестен
Бывший нападающий московского ЦСКА Жо перебрался в бразильскую "Сеару", которая занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Бразилии.
Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Отметим, что бразилец является воспитанником "Коринтианса", за который он выступал с 2003 по 2005 год и в 2017 году.
За ЦСКА форвард играл с 2006 по 2008 год. С армейцами он становился чемпионом России, а также по два раза выиграл Кубок и Суперкубок страны.
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