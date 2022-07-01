Эджуке приостанавливает контракт с ЦСКА и уезжает из России

Фото: инстаграм Чидеры Эджуке/Автор неизвестен

Полузащитник ЦСКА Чидера Эджуке намерен покинуть Россию, чтобы перебраться в Бундеслигу в ближайшее время.

"Эджуке договаривается с "Гертой". Он решил приостановить свой контракт на один сезон", – сообщает "Чемпионат" со ссылкой на окружение футболиста.

Напомним, что "Герту" возглавляет экс-тренер "Динамо" Сандро Шварц. Ранее сообщалось о планах клуба арендовать нигерийца у ЦСКА на год без опции выкупа.

В минувшем сезоне Эджуке провел 30 матчей в РПЛ и забил 5 мячей.

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