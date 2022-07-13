Эджуке перебрался из ЦСКА в Бундеслигу

Фото: сайт "Герты"/Автор неизвестен

Пресс-служба берлинской "Герты" на официальном сайте объявила о переходе нигерийского полузащитника московского ЦСКА Чидеры Эджуке.

Немецкий клуб арендовал футболиста до лета 2023 года. Ранее хавбек приостановил контракт с "армейцами".

24-летний Эджуке выступает за ЦСКА с 2020 года. Всего он провел за клуб 65 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал восемь результативных передач. Ранее играл за "Гомбе Юнайтед", "Волеренгу" и "Херенвен". За сборную Нигерии сыграл восемь матчей.

Не пропустите: Бывший защитник ЦСКА Магнуссон нашел новый клуб. | https://dailysports.net