Эдегор станет новым капитаном "Арсенала"

Фото: твиттер Эдегора\Автор неизвестен

Наставник "Арсенала" Микель Артета назначил нового капитана команды на следующий сезон.

Им станет 23-летний норвежский полузащитник Мартин Эдегор, сообщает Sport.es.

Интересно, что молодой футболист перебрался в Лондон лишь в январе 2021 года.

В прошедшем сезоне Эдегор провёл за "канониров" 40 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал пять результативных передач.

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