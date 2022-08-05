Эдегор рассказал, как звал Холанда в "Арсенал"

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Эдегор рассказал, как звал Холанда в "Арсенал"

Фото: твиттер Мартина Эдегора/Автор неизвестен

Норвежский полузащитник "Арсенала" Мартин Эдегор рассказал, что он уговаривал своего соотечественника Эрлинга Холанда перейти в лондонский клуб.

"Я каждый день общаюсь с Эрлингом. Он является отличным парнем и футболистом. К несчастью для "Арсенала", Холанд - классный форвард, поэтому он забьет немало голов. Я пытался его перейти в "Арсенал", но он лишь рассмеялся в ответ", - приводит слова Эдегора Four-Four-Two.

Напомним, что 21-летний Холанд летом перешел в "Манчестер Сити" из дортмундской "Боруссии" за 60 миллионов евро.

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