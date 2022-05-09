Эдегор поделился мнением о возможности попасть в Лигу чемпионов с "Арсеналом"

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Эдегор поделился мнением о возможности попасть в Лигу чемпионов с "Арсеналом"

Фото: твиттер Эдегора\Автор неизвестен

Атакующий хавбек сборной Норвегии и лондонского "Арсенала" Мартин Эдегор высказался о возможности попасть в Лигу чемпионов с "канонирами".

"Я сыграл там несколько игр за "Реал", но я не чувствую, что действительно играл там. Я хочу попасть туда и сражаться.

Мы через многое прошли, и нам просто нравится играть в футбол вместе, и вы можете видеть это на поле. Нам это нравится", - сказал Эдегор.

В данный момент "Арсенал" занимает 4 место в турнирной таблице АПЛ, опережая пятый "Тоттенхэм" на четыре очка за три тура до конца сезона.

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