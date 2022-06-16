Дзюбу не устроили предложения турецких клубов

Фото: твиттер Артема Дзюбы/Автор неизвестен

Опытный российский форвард Артем Дзюба рассчитывает на то, что турецкие клубы улучшат финансовые условия по его личному контракту.

Как известно, бывший игрок "Зенита" получил несколько предложений от команд из чемпионата Турции. По условиям личного контракта годовая зарплата футболиста будет на отметке от 1,2 до 1,5 миллиона евро, но сам Дзюба хочет получать больше.

Чтобы быстрее найти клуб, форвард обратился для помощи в трудоустройстве к одному из иностранных футбольных агентств.

В прошедшем сезоне РПЛ игрок сборной России провел 28 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 5 ассистов.

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