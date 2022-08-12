Дзюбе предложили идти на завод, вместо поиска нового клуба
Фото: твиттер Артема Дзюбы/Автор неизвестен
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов весьма неоднозначно высказался о будущем Артема Дзюбы.
По словам спортсмена, футболист "сам себе все испоганил".
"Дзюбе надо готовиться идти работать на завод. Но я думаю, у него никакой специальности нет. Но в российском футболе найдут где-нибудь после карьеры для него местечко. Но не тренером, это должно быть от бога. Ну, приткнут где-нибудь", — сказал Тихонов.
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