Дзюбе посоветовали перейти в клуб Первой лиги

Фото: твиттер Артема Дзюбы/Автор неизвестен

Бывший нападающий "Зенита" Сердар Азмун высказался по поводу будущего экс-форварда сине-бело-голубых Артёма Дзюбы.

Как известно, в данный момент опытный нападающий тренируется с "Рубином", вылетевшим в Первую лигу.

Азмун считает, что этот клуб идеально подходит для Дзюбы.

"Почему Дзюба не пойдёт в "Рубин"? Иди в Первую лигу и играй там! Какие проблемы? Теперь он уже старый, так что в самый раз", — цитирует Азмуна Sport24.

В прошлом сезоне Дзюба провел 39 матчей за "Зенит", в которых забил 13 голов и сделал 10 результативных передач.

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