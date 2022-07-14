Дзюбе посоветовали перейти в клуб Первой лиги

Теги

Дзюбе посоветовали перейти в клуб Первой лиги

Фото: твиттер Артема Дзюбы/Автор неизвестен

Бывший нападающий "Зенита" Сердар Азмун высказался по поводу будущего экс-форварда сине-бело-голубых Артёма Дзюбы.

Как известно, в данный момент опытный нападающий тренируется с "Рубином", вылетевшим в Первую лигу.

Азмун считает, что этот клуб идеально подходит для Дзюбы.

"Почему Дзюба не пойдёт в "Рубин"? Иди в Первую лигу и играй там! Какие проблемы? Теперь он уже старый, так что в самый раз", — цитирует Азмуна Sport24. 

В прошлом сезоне Дзюба провел 39 матчей за "Зенит", в которых забил 13 голов и сделал 10 результативных передач.

Не пропустите: Лука Каттани покинул "Спартак". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Крылья Советов" могут арендовать 19-летнего нападающего "Спартака"

"Крылья Советов" могут арендовать 19-летнего нападающего "Спартака"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов