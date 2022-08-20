Дзюбе посоветовали не шутить в своем стиле в Турции

Фото: сайт "Адана Демирспор"/Автор неизвестен

Бывший защитник московского "Локомотива" Ян Дюрица посоветовал форварду Артёму Дзюбе отказаться от привычных для себя шуток во время пребывания в "Адана Демирспор".

В частности, Дюрица привел пример ситуации, когда Дзюба и Сердар Азмун в ходе празднования в раздевалке сымитировали половой акт

"Чего Артёму категорически нельзя делать? Надо, чтобы он не внёс никаких разрушений в команду. Если он придёт и, может быть, будет вести себя, как в России, они это не поймут. Нужно быть чуть-чуть аккуратнее, посмотреть вокруг себя, приглядеться к команде, понять, где проходит граница — и не пересечь её. Это почувствует и команда, и болельщики. Но я думаю, что Дзюба едет туда не разрушать, а помочь. И если он откроется, покажет, что хороший, все его примут.

Повторять шутку с Азмуном? Нет, это ему не рекомендую. Есть тонкая граница между шуткой и обидой. Эту палку ему не нужно перегибать. Но он сам увидит, что в Турции многое по-другому. Там мусульмане, другой менталитет, отличающийся от европейского. Там иначе воспринимают шутки. Нужно быть аккуратнее с этим. Думаю, ему там всё объяснят", — сказал он.

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