Дзюбе посоветовали не шутить в своем стиле в Турции
Фото: сайт "Адана Демирспор"/Автор неизвестен
Бывший защитник московского "Локомотива" Ян Дюрица посоветовал форварду Артёму Дзюбе отказаться от привычных для себя шуток во время пребывания в "Адана Демирспор".
В частности, Дюрица привел пример ситуации, когда Дзюба и Сердар Азмун в ходе празднования в раздевалке сымитировали половой акт
"Чего Артёму категорически нельзя делать? Надо, чтобы он не внёс никаких разрушений в команду. Если он придёт и, может быть, будет вести себя, как в России, они это не поймут. Нужно быть чуть-чуть аккуратнее, посмотреть вокруг себя, приглядеться к команде, понять, где проходит граница — и не пересечь её. Это почувствует и команда, и болельщики. Но я думаю, что Дзюба едет туда не разрушать, а помочь. И если он откроется, покажет, что хороший, все его примут.
Повторять шутку с Азмуном? Нет, это ему не рекомендую. Есть тонкая граница между шуткой и обидой. Эту палку ему не нужно перегибать. Но он сам увидит, что в Турции многое по-другому. Там мусульмане, другой менталитет, отличающийся от европейского. Там иначе воспринимают шутки. Нужно быть аккуратнее с этим. Думаю, ему там всё объяснят", — сказал он.
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|Бешикташ
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|Аланьяспор
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|Фенербахче
|28
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|Гёзтепе АС Измир
|28
|37
|9
|Газиантеп ББ
|28
|34
|10
|Антальяспор
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|11
|Касимпаса
|28
|32
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|Генчлербирлиги
|28
|31
|13
|Денизлиспор
|28
|31
|14
|Малатия Беледийеспор
|28
|28
|15
|Джайкур Ризеспор
|27
|28
|16
|Коньяспор
|28
|27
|17
|Кайсериспор
|28
|25
|18
|Анкарагюджю
|28
|24