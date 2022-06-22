Дзюбе дали важный совет по поводу перехода в "Фенербахче"

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Дзюбе дали важный совет по поводу перехода в "Фенербахче"

Фото: твиттер Артема Дзюбы/Автор неизвестен

Бывший наставник "Генчлербирлиги" и "Анкарагюджю" Валерий Непомнящий высказался по поводу перехода нападающего Артема Дзюбы в "Фенербахче".

По его словам, футболисту будет проще привыкнуть к давлению в таком клубе, ведь в России он играл за "Зенит" и "Спартак".

"Нужно понимать, в Турции команды поддерживают целыми династиями и семьями. Поэтому в любом городе живет огромное количество поклонников "Фенербахче". Если же коллектив показывает не самые лучшие результаты, они могут жестко спросить с футболистов и тренеров. Поэтому Дзюбе нужно быть готовым к тому, что, если он будет забивать, его станут носить на руках. Но если игра не пойдет — столкнется с жесточайшей обструкцией", — приводит слова Непомнящего RT.

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