Дзюба забил гол в дебютном матче в Турции, но его команда проиграла

Теги фенербахчеадана демирспор

Дзюба забил гол в дебютном матче в Турции, но его команда проиграла

Фото: твиттер "Адана Демирспор"/Автор неизвестен

В матче 3-го тура чемпионата Турции "Адана Демирспор" на выезде проиграл "Фенербахче" со счетом 2:4.

У гостей отличились Юнес Беланда и Артем Дзюба. В составе гостей дубль сделал Эннер Валенсия, а также голы забили Миха Зайц и Эзган Алиоски.

"Фенербахче" - "Адана Демирспор" - 4:2 (2:0)
Голы: Валенсия, 20 (с пенальти) - 1:0, Валенсия, 41 - 2:0, Зайц, 47 - 3:0, Беланда, 56 (с пенальти) - 3:1, Дзюба, 66 - 3:2, Алиоски, 83 - 4:2

"Фенербахче": Байындыр, Лемос, Салаи, Перес, Кадыоглу, Мор (Алиоски, 80), Виллиан Арау (Юксек, 61), Зайц (Яндаш, 62), Линкольн (Осайи-Самуэль, 88), Дурсун (Росси, 61), Валенсия.

"Адана Демирспор": Озбир, Свенссон (Йылдыз, 90), Акайдын, Ракицкий, Родригеш, Инлер (Стамбули, 62), Н'Диайе, Акинтола (Сары, 46), Беланда, Оньекуру, Дзюба (Ассомбалонга, 87).

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" обыграл "Ливерпуль" в АПЛ. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 22 августа

Главные новости дня: 22 августа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Истанбул ББ Истанбул ББ 28 59
2 Трабзонспор Трабзонспор 28 57
3 Сивасспор Сивасспор 28 53
4 Галатасарай Галатасарай 28 51
5 Бешикташ Бешикташ 28 47
6 Аланьяспор Аланьяспор 28 44
7 Фенербахче Фенербахче 28 43
8 Гёзтепе АС Измир Гёзтепе АС Измир 28 37
9 Газиантеп ББ Газиантеп ББ 28 34
10 Антальяспор Антальяспор 27 33
11 Касимпаса Касимпаса 28 32
12 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 28 31
13 Денизлиспор Денизлиспор 28 31
14 Малатия Беледийеспор Малатия Беледийеспор 28 28
15 Джайкур Ризеспор Джайкур Ризеспор 27 28
16 Коньяспор Коньяспор 28 27
17 Кайсериспор Кайсериспор 28 25
18 Анкарагюджю Анкарагюджю 28 24
Полная таблица

топ-5 тегов