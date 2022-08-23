Дзюба забил гол в дебютном матче в Турции, но его команда проиграла
Фото: твиттер "Адана Демирспор"/Автор неизвестен
В матче 3-го тура чемпионата Турции "Адана Демирспор" на выезде проиграл "Фенербахче" со счетом 2:4.
У гостей отличились Юнес Беланда и Артем Дзюба. В составе гостей дубль сделал Эннер Валенсия, а также голы забили Миха Зайц и Эзган Алиоски.
"Фенербахче" - "Адана Демирспор" - 4:2 (2:0)
Голы: Валенсия, 20 (с пенальти) - 1:0, Валенсия, 41 - 2:0, Зайц, 47 - 3:0, Беланда, 56 (с пенальти) - 3:1, Дзюба, 66 - 3:2, Алиоски, 83 - 4:2
"Фенербахче": Байындыр, Лемос, Салаи, Перес, Кадыоглу, Мор (Алиоски, 80), Виллиан Арау (Юксек, 61), Зайц (Яндаш, 62), Линкольн (Осайи-Самуэль, 88), Дурсун (Росси, 61), Валенсия.
"Адана Демирспор": Озбир, Свенссон (Йылдыз, 90), Акайдын, Ракицкий, Родригеш, Инлер (Стамбули, 62), Н'Диайе, Акинтола (Сары, 46), Беланда, Оньекуру, Дзюба (Ассомбалонга, 87).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Истанбул ББ
|28
|59
|2
|Трабзонспор
|28
|57
|3
|Сивасспор
|28
|53
|4
|Галатасарай
|28
|51
|5
|Бешикташ
|28
|47
|6
|Аланьяспор
|28
|44
|7
|Фенербахче
|28
|43
|8
|Гёзтепе АС Измир
|28
|37
|9
|Газиантеп ББ
|28
|34
|10
|Антальяспор
|27
|33
|11
|Касимпаса
|28
|32
|12
|Генчлербирлиги
|28
|31
|13
|Денизлиспор
|28
|31
|14
|Малатия Беледийеспор
|28
|28
|15
|Джайкур Ризеспор
|27
|28
|16
|Коньяспор
|28
|27
|17
|Кайсериспор
|28
|25
|18
|Анкарагюджю
|28
|24