Дзюба забил гол в дебютном матче в Турции, но его команда проиграла

Фото: твиттер "Адана Демирспор"/Автор неизвестен

В матче 3-го тура чемпионата Турции "Адана Демирспор" на выезде проиграл "Фенербахче" со счетом 2:4.

У гостей отличились Юнес Беланда и Артем Дзюба. В составе гостей дубль сделал Эннер Валенсия, а также голы забили Миха Зайц и Эзган Алиоски.

"Фенербахче" - "Адана Демирспор" - 4:2 (2:0)

Голы: Валенсия, 20 (с пенальти) - 1:0, Валенсия, 41 - 2:0, Зайц, 47 - 3:0, Беланда, 56 (с пенальти) - 3:1, Дзюба, 66 - 3:2, Алиоски, 83 - 4:2

"Фенербахче": Байындыр, Лемос, Салаи, Перес, Кадыоглу, Мор (Алиоски, 80), Виллиан Арау (Юксек, 61), Зайц (Яндаш, 62), Линкольн (Осайи-Самуэль, 88), Дурсун (Росси, 61), Валенсия.

"Адана Демирспор": Озбир, Свенссон (Йылдыз, 90), Акайдын, Ракицкий, Родригеш, Инлер (Стамбули, 62), Н'Диайе, Акинтола (Сары, 46), Беланда, Оньекуру, Дзюба (Ассомбалонга, 87).

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