Дзюба ярко отреагировал на яркий имидж Кокорина

Фото: твиттер Артема Дзюбы/Автор неизвестен

Бывший нападающий "Зенита" Артем Дзюба прокомментировал новый имидж форварда "Фиорентины" Александра Кокорина, который стал блондином.

"Вот это рожа", - написал Дзюба в комментариях под постом Кокорина в социальной сети.

В нынешнем сезоне 33-летний Дзюба провел за "Зенит" 39 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 10 результативных передач. На счету 31-летнего Кокорина ноль результативных действий в семи поединках за "Фиорентину".

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